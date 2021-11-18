Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

Dolayısıyla bu depremler bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için özellikle Marmara denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık onları gözden geçirmemiz lazım.