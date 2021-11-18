Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

Son dakika haberleri: Düzce'de dün meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından akıllara "Düzce'de depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorusu geldi. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 1999 depremine dikkat çekip çağrı yaptı. İşte detaylar...