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Haberler Yaşam Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan korkutan açıklama
Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 18:46

Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan korkutan açıklama

Son dakika haberleri: Düzce'de dün meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından akıllara "Düzce'de depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi?" sorusu geldi. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 1999 depremine dikkat çekip çağrı yaptı. İşte detaylar...

DHA
Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

Son dakika haberleri: Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Düzce'de dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Kutoğlu, dün yaşanan depremin 1999 yılında Düzce'de yaşanan 7.2'lik depreme göre farklı kolda meydana geldiğini söyledi.

Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

1999 DEPREMİNE DİKKAT ÇEKİP UYARDI

Bu depremin büyük depremleri hatırlatıcı ve uyarıcı niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Uzun zamandır Marmara bölgesinde 1999'daki İzmit, Gölcük ve Düzce depremlerini takip eden Kuzey Anadolu fayının ana kolunda devamında beklenen deprem bugüne kadar gerçekleşmedi.

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Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

Dolayısıyla bu depremler bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için özellikle Marmara denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık onları gözden geçirmemiz lazım.

Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

Bu ölçekteki depremler aynı zamanda uyarıcı olması anlamında şans olarak da sayabiliriz. Biz bugüne kadar bu uyarıları, bu şansı, bu bize tanınan zamanı ne kadar efektif kullanabildik, tartışılır" dedi.

Son dakika: Düzce depremi büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’ndan korkutan açıklama

"ÖNLEMLERİ BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN HIZLANDIRMAK GEREKİYOR"

Depreme hazırlık için zemine göre mimarilerin yapılması gerektiğini ve yumuşak zeminlere yüksek yapıların yapılmaması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

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