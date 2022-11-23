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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Düzce'de 5,9'luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:15

SON DAKİKA: Düzce'de 5,9'luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

Son dakika deprem haberi... Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde 1'i ağır olmak üzere 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada, 123 artçı sarsıntının yaşandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ekiplerin depremle ilgili taramalarına devam ettiğini ifade etti. İşte İstanbul, Ankara ve birçok ilden hissedilen Düzce Depremi ile ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

Son dakika deprem haberleri: Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem birçok ilde yaşayan vatandaşları panikletti. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremin derinliği 6.81 KM olarak kaydedildi. Düzce depremi ile ilgili son dakika yapılan bilgilendirmelerde can kaybı olmadığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer saha tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan; Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

AFAD YARALI SAYISINI AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 61 yaralı olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

AFAD'dan yapılan açıklamada, olay yerine Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli AFAD ve Kızılay ekiplerinin sevk edildiği ve Afet Hasar Tespit Grubu ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı ve 2 adet arama köpeğinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

123 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 123 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır."

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SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

BAKAN KOCA: ŞEHRE DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum yaralılarımız, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

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Bunun ardından AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölkyaka'da 8 bin binada hasar tespit çalışması yapılacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

DÜZCE'DE BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri Düzce merkez ile ilçe ve köylerle irtibata geçerek çalışmalarını sürdürüyor.

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