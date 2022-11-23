SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

Son dakika deprem haberi... Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde 1'i ağır olmak üzere 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, AFAD'dan yapılan açıklamada, 123 artçı sarsıntının yaşandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ekiplerin depremle ilgili taramalarına devam ettiğini ifade etti. İşte İstanbul, Ankara ve birçok ilden hissedilen Düzce Depremi ile ilgili son dakika bilgileri...