SON DAKİKA: Düzce’de 5,9’luk deprem: Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı! İşte deprem bölgesinden gelişmeler

AFAD'dan yapılan açıklamada, olay yerine Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli AFAD ve Kızılay ekiplerinin sevk edildiği ve Afet Hasar Tespit Grubu ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı ve 2 adet arama köpeğinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

123 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 123 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 106 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır."