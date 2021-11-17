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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat içinde artçı olmazsa…
Giriş Tarihi: 17.11.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 17:12

SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat içinde artçı olmazsa…

Son dakika haberi: Düzce, önce 5 sonra ise 4.3'lük depremlerle sallandı. Deprem, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim önemli açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat arasında artçı olmazsa…

Son dakika haberi: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isim İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar yaptı…

SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat arasında artçı olmazsa…

SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİ DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat arasında artçı olmazsa…

Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Saat 15.57'de ise 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat arasında artçı olmazsa…

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremleri yorumladı.

SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat arasında artçı olmazsa…

Prof. Dr. Selim, şu açıklamaları yaptı: "Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır.

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