SON DAKİKA | Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı! Deprem uzmanı uyardı: 6-8 saat içinde artçı olmazsa…

Prof. Dr. Selim, şu açıklamaları yaptı: "Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır.