Haberler Yaşam Son dakika | Düzce'deki 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Giriş Tarihi: 23.11.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:44

Son dakika | Düzce'deki 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Son dakika deprem haberleri: Bugün sabaha doğru Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Bazı vatandaşlar camlardan atlayarak yaralanırken yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirip vefat eden bir vatandaşımız var. İşe Düzce'deki depremin görüntüleri ilgili son dakika haberleri