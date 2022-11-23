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Haberler Yaşam Son dakika | Düzce'deki 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti
Giriş Tarihi: 23.11.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:44

Son dakika | Düzce'deki 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Son dakika deprem haberleri: Bugün sabaha doğru Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Bazı vatandaşlar camlardan atlayarak yaralanırken yaşadığı korku nedeniyle kalp krizi geçirip vefat eden bir vatandaşımız var. İşe Düzce'deki depremin görüntüleri ilgili son dakika haberleri

Son dakika | Düzce’deki 5.9’luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Son dakika Düzce deprem haberleri: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

İşte Düzce'deki depremin etkisi, sarsıntının ardından yaşanan görüntüler ve son dakika haberleri...

Son dakika | Düzce’deki 5.9’luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

SON DAKİKA | KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.


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Son dakika | Düzce’deki 5.9’luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

DÜZCE, BOLU VE SAKARYA'DA EĞİTİM KARARI
Düzce'de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya'da da eğitime bir gün ara verildi.

Son dakika | Düzce’deki 5.9’luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Son dakika | Düzce’deki 5.9’luk deprem birçok ilde hissedildi; Deprem nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etti

Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

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