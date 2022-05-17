Haberler
Yaşam
Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:33
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
10:04
Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...
Son dakika haberi: Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstenen cezalar belli oldu. Erken, yeni bir paylaşım yapıp tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...