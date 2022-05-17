Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi. Ohannes Çatak'ın daireyi aldığı ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdiği kaydedilen iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın kapalıçarşıya gittikleri, burada Ohannes Çatak'ı gördükleri ve daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.

