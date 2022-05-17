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Haberler Yaşam Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:04

Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

Son dakika haberi: Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstenen cezalar belli oldu. Erken, yeni bir paylaşım yapıp tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

SON DAKİKA: ECE ERKEN PAYLAŞTI: RACONUNU BİZ KOYMADIK AMA BİZ KESERİZ...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ise hayrete düşürdü.

Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın Bakırköy ve çevresinde "Drej Ali" lakaplı öz amcası olan Ali Yasak'ın yıllardır kamuoyunda bilinen korkutucu gücünü kullanarak bölgede söz sahibi olmaya çalıştığı belirtildi.

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Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

OLAY ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDA BİR DAİRENİN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin Ahmet Yosunlu'ya kayıtlı olduğu, bu dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün bu daireyi satmak amacıyla müşteri aradığı ve bu sırada dairenin bulunduğu apartmanın en üst katındaki oturan müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığı ve ikilinin satılacak olan daireye müşteri bulunması konusunda anlaştıkları belirtildi.

Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

Müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin lira fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği, sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin lira istediği ve ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştıkları kaydedilen iddianamede, müşteki Malgaz'ın alıcı kişi olan Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi. Ohannes Çatak'ın daireyi aldığı ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdiği kaydedilen iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın kapalıçarşıya gittikleri, burada Ohannes Çatak'ı gördükleri ve daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.

Son dakika: Ece Erken paylaştı: Raconunu biz koymadık ama biz keseriz...

"10 BİN DOLARA ADAM ÖLDÜRÜYORLAR SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

İddianamede daire satış fiyatı ile ilgili olarak sanıklardan Kerem Öztürk'ün Suphi Malgaz'ı aradığı ifade edilerek, şunlar aktarıldı: "Suphi Malgaz'ın ilk başta inkar ettiği ancak daha sonra Gökhan Karakan'ın 'bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda ondan öğrendik ama bu parayı bize ödemen gerekiyor' dediği ve Gökhan Karakan'ın bu konuya müdahil olmasının nedeni olarak Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin lira borcu olması ve Ohannes Çatak'ın kendisinin kapalıçarşıdan arkadaşı olmasını öne sürdüğü anlaşılmıştır.

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