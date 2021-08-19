Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüzettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı. Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu. Anne Fatma Polatoğlu, şu ifadeleri kullandı: 'Site bir bayan arabasını park ederken 'pat' diye bir ses duymuş. Sonra kadın cesedi görüyor. Hemen telefonuna bakıyor. Saatin 00:05 olduğunu görüyor. Bana mesaj ise 00:06'da mesaj attı. İntihar ettikten sonra mesaj geliyor. Acaba başkası mı atıyor mesajı. Kızım belki daha önce atladı' Evdekiler ise saat 22.00'da uyuduklarını söylüyor. Anne de bu iki farklı mesajdan şüphelenerek evdeki kişilerden şikayetçi oluyor. 'BEN EDA'NIN ABLASIYIM' Öte yandan sır olayla ilgili şok bir iddia daha ortaya atıldı. Olay yerinde ifade veren bir kişi, 'Ben Güler Kaplan'ım. Eda'nın ablasıyım' diyerek kendisini tanıttı. Ancak bu kişinin Eda'nın ablası olmadığı, Güler Kaplan'ın kimliğini taşıdığı anlaşıldı. Ne olmuştu? Eda Nur Kaplan (18) Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunduktan bir hafta sonra yaşamına son vermişti. İstismar ile ilgili gözaltına alınan Yusuf Güzelyurt sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheli Mehmet Ardıçoğlu ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Güzelyurt, Eda Nur Kaplan'ın intiharından sonra 10 Ağustos'ta 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Güzelyurt'un serbest bırakılması kararına itiraz etmiş, bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Güzelyurt ve Ardıçoğlu 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı.