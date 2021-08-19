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Haberler Yaşam Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 23:27

Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Son dakika haberi: Ankara'da Eda Nur Kaplan'ın ölümü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüpheli bir şekilde can veren Kaplan'ın annesi kafalarda soru işareti bırakan saat detayını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüzettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı.

Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu.

Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Anne Fatma Polatoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Site bir bayan arabasını park ederken 'pat' diye bir ses duymuş.

Son dakika: Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde öldü! Kafalarda soru işareti bırakan saat detayını annesi açıkladı

Sonra kadın cesedi görüyor. Hemen telefonuna bakıyor. Saatin 00:05 olduğunu görüyor. Bana mesaj ise 00:06'da mesaj attı. İntihar ettikten sonra mesaj geliyor. Acaba başkası mı atıyor mesajı. Kızım belki daha önce atladı"

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