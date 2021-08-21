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Haberler Yaşam Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın kardeşinden annesine şok sözler: "İfadeni geri çekeceksin"
Giriş Tarihi: 21.08.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 20:39

Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın kardeşinden annesine şok sözler: "İfadeni geri çekeceksin"

Son dakika haberi: Ankara'da Eda Nur Kaplan şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi! Bir canlı yayına bağlanan kardeşi Ömer, annesine şok sözler sarf etti: "İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para" İşte son ayrıntılar...

Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler: İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para

Olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler: İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para

Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

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Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler: İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para

Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler: İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi.

Son dakika: Eda Nur Kaplan’ın kardeşinden annesine şok sözler: İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para

Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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