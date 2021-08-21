Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın kardeşinden annesine şok sözler: "İfadeni geri çekeceksin"

Olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eda Nur Kaplan'ın 15'inci kattan atlayarak intihar etmesi sonrası araştırmayı derinleştiren polis şüphelileri tekrar gözaltına aldı. Olay ile ilgili nitelikli cinsel saldırı suçundan Yusuf G. ve Mehmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşamını yitiren genç kızın annesi bir programa katıldı. Ve yaşananları anlattı. Canlı yayına bağlanan Eda Nur Kaplan'ın kardeşi Ömer'in annesi hakkındaki iddiaları şok etti: 'İfadeni geri çekeceksin, senin derdin para. Daha önce de yaşanan bir olayla ilgili ifadeni geri çekmiştin' Genç adamın idddiları herkesi şaşkına çevirdi.