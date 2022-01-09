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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya'da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 14:35

SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya'da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Kan donduran olay Antalya'da meydana geldi. Kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i (17) tabancayla öldüren Semih Melih D. (22) hakkında karar verildi. İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya’da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Kan donduran vahşet dün saat 01.30 sıralarında Antalya Kepez'deki bir kafede yaşandı.

SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya’da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

SON DAKİKA: KATİL HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İddiaya göre, kafede garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı.

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SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya’da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

Semih Melih D., yanındaki tabanca ile sevgilisine ateş etti. Silahtan çıkan mermi, garsonlardan Edanur Demir'in başına isabet etti.

SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya’da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

EDANUR DEMİR KURTARILAMADI!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA | Edanur Demir Antalya’da katledilmişti! Katil hakkında karar verildi!

Edanur'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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