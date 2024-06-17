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SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
21:04
SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Edirne 4 üzeri şiddetli deprem ile sallandı. 17 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Rakovski, Filibe (Bulgaristan) olan şiddetli sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Edirne'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 17 Haziran 2024 şimdi Edirne'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.