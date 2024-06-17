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Haberler Yaşam SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 21:04

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Edirne 4 üzeri şiddetli deprem ile sallandı. 17 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Rakovski, Filibe (Bulgaristan) olan şiddetli sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Edirne'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 17 Haziran 2024 şimdi Edirne'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Edirne deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, şideti ve büyüklüğü kaç? İşte Edirne depremi bilgileri...

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: EDİRNE DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Rakovski Flibe ( Bulgaristan) merkezli deprem meydana geldi. 17 Haziran günü saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntı yerin 19.33 km altında kaydedildi.

Edirne'de ikamet eden vatandaşlar tarafından hissedildi.

Sarsıntı 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

EDİRNE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Rakovski, Filibe (Bulgaristan) - 126.60 km Merkez (Edirne)

Tarih: 2024-06-17 Saat:20:24:21 TSİ

Derinlik: 19.33 km

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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