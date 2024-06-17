SON DAKİKA EDİRNE DEPREM || AFAD ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Edirne deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, şideti ve büyüklüğü kaç? İşte Edirne depremi bilgileri...