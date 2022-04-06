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Son dakika: Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
12:42
Son dakika: Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...
Son dakika haberine göre; Edirne'nin Hasanağa Köyü'nde bir asfalt şantiyesinde tonlarca fuel oilin bulunduğu kazan patladı. Etrafa tonlarca akaryakıt saçılırken, buğday tarlalarına ilerlemesinden endişe ediliyor. Ekipler temizlik çalışmaları için seferber oldu.