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Haberler Yaşam Son dakika: Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:42

Son dakika: Edirne'de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

Son dakika haberine göre; Edirne'nin Hasanağa Köyü'nde bir asfalt şantiyesinde tonlarca fuel oilin bulunduğu kazan patladı. Etrafa tonlarca akaryakıt saçılırken, buğday tarlalarına ilerlemesinden endişe ediliyor. Ekipler temizlik çalışmaları için seferber oldu.

Son dakika: Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

Son dakika: Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı.

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Son dakika: Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.

Son dakika: Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Edirne’de fuel oil kazanı patladı! Tonlarca akaryakıt bölgeye yayıldı! Buğday tarlalarına ilerliyor...

Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı.

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