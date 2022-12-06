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SON DAKİKA | 'Efsane Kış' mı geliyor? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:48
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
16:55
SON DAKİKA | 'Efsane Kış' mı geliyor? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı...
Son dakika haberi... Aralık ayının gelmesiyle birlikte Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Peki bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre Türkiye'yi bu yıl çetin bir kış bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önümüzde "efsane bir kış" olduğundan söz ederken 1987 kışıyla karşılaştırdı. Ökten öte yandan 1997'de 'El Nino', bu yıl ise 'La Nina' kışı olduğuna değinerek aralıkta "karlı ve çetin bir aralık ayının" Avrupa'da etkili olacağını dile getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kar ve sağanak yağışı konusunda uyarılarda bulundu.