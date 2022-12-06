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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 'Efsane Kış' mı geliyor? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:55

SON DAKİKA | 'Efsane Kış' mı geliyor? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı...

Son dakika haberi... Aralık ayının gelmesiyle birlikte Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Peki bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre Türkiye'yi bu yıl çetin bir kış bekliyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önümüzde "efsane bir kış" olduğundan söz ederken 1987 kışıyla karşılaştırdı. Ökten öte yandan 1997'de 'El Nino', bu yıl ise 'La Nina' kışı olduğuna değinerek aralıkta "karlı ve çetin bir aralık ayının" Avrupa'da etkili olacağını dile getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kar ve sağanak yağışı konusunda uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA | ’Efsane Kış’ mı geliyor? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı...

Milyonlar yaşadığı yerde kar yağışının ne zaman başlayacağını merakla beklerken Türkiye'yi hayli soğuk ve çetin bir kış bekliyor.

SON DAKİKA | ’Efsane Kış’ mı geliyor? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı...

ÖNÜMÜZDE EFSANE BİR KIŞ VAR

Meteoroloji Uzmanı Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişten ve günümüzden uydu haritalarını yorumlarken "Seyahat edecek vatandaşlarımız tedbirli olmalı" uyarısında bulundu. "Potansiyel olarak efsane bir kış var önümüzde" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | ’Efsane Kış’ mı geliyor? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı...

Ökten, "Her şey olabilir" diyerek kışın yaşanabileceklere ilişkin mesaj verdi. İşte Meteoroloji ve Kerem Ökten tarafından yapılan açıklamalarla yurttan hava durumunun ayrıntıları...

SON DAKİKA | ’Efsane Kış’ mı geliyor? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı...

METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK YAĞIŞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SON DAKİKA | ’Efsane Kış’ mı geliyor? Meteoroloji’den kar ve fırtına uyarısı...

SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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