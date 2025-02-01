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SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
13:32
SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Ege Bölgesi'nde meydana gelen bir deprem, son dakika olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 1 Şubat 2025 tarihinde kaydedilen sarsıntılar arasında yer alıyor. Bu verilerle, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve etkisi hakkında bilgi edinilebiliyor. Olayı hisseden çevre halkı, gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Ege'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ne kadar?