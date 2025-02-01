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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:32

SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege Bölgesi'nde meydana gelen bir deprem, son dakika olarak duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 1 Şubat 2025 tarihinde kaydedilen sarsıntılar arasında yer alıyor. Bu verilerle, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve etkisi hakkında bilgi edinilebiliyor. Olayı hisseden çevre halkı, gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Ege'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ne kadar?

SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege bölgesinde meydana gelen bir deprem, korku verdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle belirlenen depremin merkez üssü ve büyüklüğü, araştırmaların odak noktası oldu. Ege'deki sarsıntının detayları ve şiddeti hakkında tüm bilgiler...

SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: EGE'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı üzere merkez üssünde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:13:16:34 TSİ
Enlem:36.62722 N
Boylam:25.59722 E
Derinlik:7 km

SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: EGE DEPREM! 1 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Ege Denizi’nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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