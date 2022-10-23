SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

Eski tip ehliyet yenilemesi süresi için son gün 31 Aralık olarak belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte bu sürenin uzatıldığını duyurdu. Ehliyetini henüz yenilememiş olan vatandaşlar, Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor sorularına yanıt arıyor. İşte ehliyet yenileme ile ilgili tüm detaylar;