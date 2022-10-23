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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 07:15

SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen son tarih 31 Aralık'tı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisi ile, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığı belirtildi. Bu gelişme sonrası ''Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar;

SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

Eski tip ehliyet yenilemesi süresi için son gün 31 Aralık olarak belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte bu sürenin uzatıldığını duyurdu. Ehliyetini henüz yenilememiş olan vatandaşlar, Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor sorularına yanıt arıyor. İşte ehliyet yenileme ile ilgili tüm detaylar;

SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresine ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda eski tip sürücü belgelerinin son yenilenme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi.

Böylece eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar, eski sürücü belgelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanabilecek.

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SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

BAKANLIĞIN SÜREYİ UZATMA YETKİSİ BULUNUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

İKİ YIL SÜREYLE UZATILDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?

ESKİ EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sürücü belgesinin yenilenmesi için aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret bulunuyor.

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