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SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
07:15
SON DAKİKA: Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, hangi belgeler gerekiyor?
Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen son tarih 31 Aralık'tı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika bilgisi ile, ehliyet yenileme süresinin uzatıldığı belirtildi. Bu gelişme sonrası ''Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar;