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Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:33
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
13:35
Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberi: Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unu oluşturduğunu açıkladı.