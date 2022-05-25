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Haberler Yaşam Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:35

Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Son dakika haberi: Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unu oluşturduğunu açıkladı.

İHA
Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı.

Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Hemen ardından adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları paylaşıldı.

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Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

"Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor.

Son dakika: Ehliyette yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşuyor.

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