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Haberler Yaşam SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:09

SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

EKPSS branş sıralaması son dakika ÖSYM tarafından açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlandı. Bu gelişme sonrası söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''EKPSS 2024 branş bazında sıralama nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden branş bazında sıralamalara ulaşabilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

EKPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gündemindeki yerini koruyordu. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi. 2024 EKPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından son dakika duyuruldu. EKPSS branş sıralaması ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, ÖSYM AİS ile EKPSS 2024 branş bazında sıralama sorgulama ekranı…

SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

SON DAKİKA: 2024 EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 EKPSS) branş sıralaması açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

''2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.''

SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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