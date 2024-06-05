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SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:09
SON DAKİKA: EKPSS branş bazında sıralamalar YAYINLANDI! ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması öğrenme ekranı
EKPSS branş sıralaması son dakika ÖSYM tarafından açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlandı. Bu gelişme sonrası söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''EKPSS 2024 branş bazında sıralama nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden branş bazında sıralamalara ulaşabilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2024 EKPSS branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.