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  • Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Son dakika: depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

depremi sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları gelen son dakika bilgisine göre tamamlandı. sonrası ve Elazığ'a tüm Türkiye yardım kampanyasında bulundu. , Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını, iyileştirme çalışmaları devam ettiğini açıkladı. AFAD, 28 Ocak 2020, 07.40 itibarıyla deprem bölgesindeki son durum ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. İşte Elazığ depremi ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:48
Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Elazığ'da gerçekleşen 'yı da vurdu. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı. Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili detaylar ve rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son vatandaşın da ulaşılmasıyla tamamlandığı vurgulanarak," Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 523'ü taburcu edilmiş olup; 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190'dır.

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Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÖDEME DESTEĞİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesine toplam 24 milyon TL destek gönderildiğini belirterek, "Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elazığ depremiyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, son gelişmeleri aktardı.

Deprem bölgesinde yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 milyon, AFAD Başkanlığı'ndan 6 milyon olmak üzere toplam 24 milyon TL geldi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

TÜRKİYE YARDIM KAMPANYASI İÇİN KENETLENDİ

Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden ve Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 29.569.027 TL, SMS sisteminde 27.302.020 TL olmak üzere toplam 56.871.047 TL yardım toplanmıştır.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almıştır.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

311 TIR İHTİYAÇ MALZEMESİ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILDI

311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25.393 aile çadırı, 400 genel maksatlıçadır, 27.430 yatak, 66.751 battaniye, 4.312 ısıtıcı ve 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

13.346 BİNANIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar , , Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13.346 binadan 378'ini yıkıldığı, 3.249'unun ağır hasar aldığı, 214'ünün orta ve 4.826'sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4.629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır."

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