Son dakika: Elazığ depremi sonrası bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÖDEME DESTEĞİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesine toplam 24 milyon TL destek gönderildiğini belirterek, "Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elazığ depremiyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, son gelişmeleri aktardı.

Deprem bölgesinde yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 milyon, AFAD Başkanlığı'ndan 6 milyon olmak üzere toplam 24 milyon TL geldi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız.