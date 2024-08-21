SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

Elazığ'da deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntıyla birlikte bölgede bulunanlar araştırmalara hız kazandırdı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne döndü. Palu ilçesinde gerçekleşen depremle birlikte merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri gündemde. İşte, 21 Ağustos 2024 Elazığ deprem bilgileri...