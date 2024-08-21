Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:40

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

Elazığ deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. 21 Ağustos günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkını korkuturken depremin bilgileri sorgulanıyor. Sallanmayı hissedenler Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü...

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

Elazığ'da deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntıyla birlikte bölgede bulunanlar araştırmalara hız kazandırdı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne döndü. Palu ilçesinde gerçekleşen depremle birlikte merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri gündemde. İşte, 21 Ağustos 2024 Elazığ deprem bilgileri...

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

ELAZIĞ'DA DEPREM!

Elazığ deprem ile sallandı. 3.8 büyüklüğünde ölçülen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. 21 Ağustos saat 05.15'te gerçekleşen deprem yerin 11 km altında gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Palu (Elazığ)

Tarih:2024-08-21

Saat:05:15:40 TSİ

Derinlik:11.32 km

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ELAZIĞ’DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA