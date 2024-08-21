Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:40
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM! 21 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü
Elazığ deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. 21 Ağustos günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkını korkuturken depremin bilgileri sorgulanıyor. Sallanmayı hissedenler Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem şiddeti ve merkez üssü...