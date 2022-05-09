Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter'da paylaştı! "Gizemli koşullar altında ölürsem..."
Giriş Tarihi: 09.05.2022 08:20
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
08:22
SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter'da paylaştı! "Gizemli koşullar altında ölürsem..."
Son dakika haberi... Son olarak Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, bu kez de burada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar Dolar'a satın almıştı. Bu satışla gündeme gelen Musk, bu kez de satın aldığı Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündemde. Musk sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi. Yüzbinlerce beğeni ve yorum alan tweetin ise neden atıldığı bilinmiyor...