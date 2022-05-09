SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter'da paylaştı! "Gizemli koşullar altında ölürsem..."

90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmiyor, ancak milyarder iş insanı, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amacı ile de kullanıyor.