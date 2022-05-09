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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter'da paylaştı! "Gizemli koşullar altında ölürsem..."
Giriş Tarihi: 09.05.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 08:22

SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter'da paylaştı! "Gizemli koşullar altında ölürsem..."

Son dakika haberi... Son olarak Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk, bu kez de burada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar Dolar'a satın almıştı. Bu satışla gündeme gelen Musk, bu kez de satın aldığı Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündemde. Musk sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi. Yüzbinlerce beğeni ve yorum alan tweetin ise neden atıldığı bilinmiyor...

SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter’da paylaştı! Gizemli koşullar altında ölürsem...

Son dakika haberi... Twitter'ın yeni patronu Elon Musk platformda paylaştığı mesajı ile gündemde.

Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi.
Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter’da paylaştı! Gizemli koşullar altında ölürsem...

90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmiyor, ancak milyarder iş insanı, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amacı ile de kullanıyor.

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SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter’da paylaştı! Gizemli koşullar altında ölürsem...

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.
Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.

SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter’da paylaştı! Gizemli koşullar altında ölürsem...

Musk, 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. Yüzde 11,7'lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon Dolar kazandırdı. Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti.
Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu. Kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı.

Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için SpaceX'e 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini aldı.

SON DAKİKA | Elon Musk satın aldığı Twitter’da paylaştı! Gizemli koşullar altında ölürsem...

İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağladı. Tesla'yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kredi çekti.
Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla'nın CEO'su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için artık tüm güç onun elindeydi.

Ancak ilerleyen yıllar finansal olarak pek de Musk'ın istediği yönde parlak geçmedi. Temiz enerjiyi kolay erişilebilir hale getirmek için güneş paneller üreten SolarCity şirketini kurdu.

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