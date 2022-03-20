Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2018 yılından beri her iki dini bayram öncesi emeklilere ikramiye veriliyor. Son olarak bin 100 lira verilen ikramiyelere bu yıl zam yapılması bekleniyor. Emekli ikramiye zammı için ise üç formül öne çıkıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte merakla beklenen o tarihler ve tüm detaylar…