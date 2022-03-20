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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 3300 TL'ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:17

SON DAKİKA: 3300 TL'ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyeleri, ile ilgili son dakika gelişmeleri Ramazan ayına sayılı günler kala gündeme oturdu. 2022 yılının ilk bayram ikramiyesini alacak emekliler, önceki yıllara göre zamlı bir ücret elde edecek. Şu ana kadar yapılan tahminlere göre emekli Ramazan bayramı ikramiyesinde 3300 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte merakla beklenen o tarihler ve tüm detaylar…

SON DAKİKA: 3300 TL’ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2018 yılından beri her iki dini bayram öncesi emeklilere ikramiye veriliyor. Son olarak bin 100 lira verilen ikramiyelere bu yıl zam yapılması bekleniyor. Emekli ikramiye zammı için ise üç formül öne çıkıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte merakla beklenen o tarihler ve tüm detaylar…

SON DAKİKA: 3300 TL’ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM KRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANABİLECEK

Bayram ikramiyelerinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin hak sahibi olabilecek yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler zammı kendi hisseleri oranında alabilecek.

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SON DAKİKA: 3300 TL’ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi bayram başına 1100 liradan 2 bin 126,70 liraya çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alanlar 1595,2 TL, yüzde 50 ölüm aylığı alanlar ise 1063 TL tutarında ikramiye alacak.

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yeni zam oranından yararlanacak. Kayıp oranına göre belirlenecek zamda kayıp oranı yüzde 25 olması durumunda 531,97 lira ödenecek.

SON DAKİKA: 3300 TL’ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde yatırılacak. Bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan ikramiyelerden ilkinin Nisan ayı sonunda yatması bekleniyor.

Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin de 9 Temmuz öncesinde; haziran ayı sonunda hesaplara geçmesi beklenmekte. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlı orandan yatırılması düşünülüyor.

SON DAKİKA: 3300 TL’ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

Zam oranında 3 farklı formülün konuşulduğu emekli bayram ikramiyesi için hangi formülün uygulanacağı henüz belli olmadı. Bazı değerlendirmelerde zammın düşünülenden daha yüksek olabileceği de konuşulmakta.

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