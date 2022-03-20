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SON DAKİKA: 3300 TL'ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
12:17
SON DAKİKA: 3300 TL'ye varan ikramiye müjdesi geldi! 2022 SSK, BAĞKUR emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli bayram ikramiyeleri, ile ilgili son dakika gelişmeleri Ramazan ayına sayılı günler kala gündeme oturdu. 2022 yılının ilk bayram ikramiyesini alacak emekliler, önceki yıllara göre zamlı bir ücret elde edecek. Şu ana kadar yapılan tahminlere göre emekli Ramazan bayramı ikramiyesinde 3300 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? İşte merakla beklenen o tarihler ve tüm detaylar…