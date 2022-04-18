Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 200 TL'lik artışla 2200 TL'yi bulan ücretlerde bu yıl da yine zam beklentisi bulunuyor. Öte yandan ödeme tarihleri de yine merakla beklenen konular arasında yer alıyor. "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, emekli bayram ikramiyesi için de zam beklentisine neden oldu. 4 ayrı formülün masada olduğu zammın henüz ne kadar olacağı bilinmese de her bir formül emeklilerin yüzünü güldürecek cinsten olacak.