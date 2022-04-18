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Haberler Yaşam 4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL'yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:14

4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL'yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başlarken gözler zam ile ilgili gelişmelere çevrildi. Ramazan ayıyla beraber milyonlarca emeklinin gözü kulağı ikramiyelerde beklenen artışta olurken konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu biliniyor. Hal böyleyken "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret ve maaşlarda bu yıl uygulanan rekor artış bu ücrette de zam beklentilerine yol açmıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL’yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 200 TL'lik artışla 2200 TL'yi bulan ücretlerde bu yıl da yine zam beklentisi bulunuyor. Öte yandan ödeme tarihleri de yine merakla beklenen konular arasında yer alıyor. "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, bu yıl ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye veriliyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Gerek memur ve emeklilerin maaşlarına gerekse asgari ücrete yapılan 2022 zammı, emekli bayram ikramiyesi için de zam beklentisine neden oldu. 4 ayrı formülün masada olduğu zammın henüz ne kadar olacağı bilinmese de her bir formül emeklilerin yüzünü güldürecek cinsten olacak.

4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL’yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

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4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL’yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL’yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

4 FORMÜL VAR: Emekli bayram ikramiyesi 3300 TL’yi bulabilir! 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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