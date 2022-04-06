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Haberler Yaşam NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:38

NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

Ramazan ayının ortalarına doğru emekli bayram ikramiyesi için milyonlar artık geri sayıma geçti! Dört ayrı formülün masada olduğu zamla ilgili henüz net bir karar duyurulmuş olmasa da gündeme gelen bu formüller emeklileri şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Şimdilerde "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi kamu işçileri de tediye ödemelerini önümüzdeki ay alacak. Bu sayede hem emekli hem de kamu çalışanları için Nisan ayı oldukça bereketli geçecek. İşte 4 ayrı formülle Emekli bayram ikramiyesi 2022 zammı ve ödeme tarihleri...

NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

Emekli bayram ikramiyesi zammı son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yerini alıyor. Bu noktada "Ramazan ayı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yılın ödemeleri Nisan ayının sonunda gerçekleşecek. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu tutar bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 1100 TL olmuştu. Peki, 2022 Ramazan'da Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte detaylar...

NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

NETLEŞİYOR! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyelerinde 4 formül masada!

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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