SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Aralık ayı enflasyonunun belli olması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşti. Hal böyle olunca emekli maaşı hesaplama robotu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Hangi emekli ne kadar maaş alacak sorusu araştırılırken, sizler için zam rehberi başlığı altında tüm detayları bir araya derledik. Bilindiği üzere, memur maaşlarına bu yıl yüzde 30.5 oranında, emekli maaşlarına ise 25.5 oranında bir artış kararı alındı. Peki, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu