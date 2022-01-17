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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu
Giriş Tarihi: 17.01.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 21:32

SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Aralık ayı enflasyonunun belli olması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı netleşti. Hal böyle olunca emekli maaşı hesaplama robotu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Hangi emekli ne kadar maaş alacak sorusu araştırılırken, sizler için zam rehberi başlığı altında tüm detayları bir araya derledik. Bilindiği üzere, memur maaşlarına bu yıl yüzde 30.5 oranında, emekli maaşlarına ise 25.5 oranında bir artış kararı alındı. Peki, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Emekli maaşı hesaplama robotu ve tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte emekli ve memur maaş zammı belli oldu. Maaşların ödeneceği tarihe kısa süre kala 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emeklilerle beraber memurların alacakları maaşlar ilave artışlarla beraber hesaplanmaya başladı. Peki, 2022'de kim ne kadar maaş alacak? İşte emekli memur maaş zammı hesaplama ekranı ve uygulanacak zam oranının ayrıntıları....

SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 28'den yüzde 30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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