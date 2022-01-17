SON DAKİKA: Emekli maaşı hesaplama tablosu 2022 | SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?



Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 28'den yüzde 30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.



Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.