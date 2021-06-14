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Haberler Yaşam Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:36

Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - için geri sayım devam ediyor!

Temmuz ayına gelirken milyonlar memur ve emekli maaş zammı için gözünü gelecek açıklamaya çevrildi. Yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken bu noktada ise "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları yanıt aramaya başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. İşte emeklli Temmuz ayı maaş zam oranı hakkında tüm gelişmeler…

Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

Emekli maaşları zam oranı için son dakika açıklamaları bekleniyor. Her sene olduğu gibi enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıtılacak. Bu noktada Haziran'ın sonuna yaklaşırken gözler bu ayın verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Öte yandan "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ve tüm detaylar…

Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

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Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39

*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

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