Son Dakika: Emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Temmuz ayı Memur - Emekli zammı için geri sayım devam ediyor!

Temmuz ayına gelirken milyonlar memur ve emekli maaş zammı için gözünü gelecek açıklamaya çevrildi. Yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı merakla beklenirken bu noktada ise "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları yanıt aramaya başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. İşte emeklli Temmuz ayı maaş zam oranı hakkında tüm gelişmeler…