SON DAKİKA: Emekli maaşlarına zam müjdesi! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl SSK ve BAĞKUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, Haziran ayına gelmemiz ile birlikte 5. ay enflasyon oranları merakla bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 7.66 oranında zam yapılacak. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek Temmuz emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;