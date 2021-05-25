SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl emeklilere, Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili son dakika gelişmeleri…