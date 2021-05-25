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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:50

SON DAKİKA: Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl emeklilere, Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca Temmuz ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. 12 milyondan fazla vatandaşın heyecanla beklediği Temmuz zammı için şu ana kadar 4 aylık veri açıklandı. Açıklanan 4 aylık oran doğrultusunda emekli zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan , Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! Emekli Temmuz maaşları ne kadar, kaç para olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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