SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak bu zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı