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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:33

SON DAKİKA: Temmuz zammı belli oluyor! emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak bu zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, , kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

maaş zamları, milyonlarca vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, zam oranı tahminler doğrultusunda yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, , kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan , Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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