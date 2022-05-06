Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayım başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, açıklanan oranlar emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir fikir verdi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İşte Nisan ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.