2022 Temmuz emekli zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Dün Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu durum emekli zamları üzerinde fikir oluşmasını sağladı. Bu noktada milyonlarca kişi, emekli temmuz zammı ne kadar, kaç tl oldu sorusuna yanıt arıyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti. Peki, 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı;