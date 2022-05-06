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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:08

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

2022 Temmuz emekli zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Dün Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu durum emekli zamları üzerinde fikir oluşmasını sağladı. Bu noktada milyonlarca kişi, emekli temmuz zammı ne kadar, kaç tl oldu sorusuna yanıt arıyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti. Peki, 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı;

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayım başladı. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, açıklanan oranlar emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir fikir verdi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İşte Nisan ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

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SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bugün Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! Nisan ayı enflasyonu açıklandı, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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