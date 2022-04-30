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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:15

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Emekli ve memur zammında belirleyici etken her sene olduğu gibi bu yılda enflasyon rakamları olacak. Emekliler, yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusuna yanıt bulacak. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" dedi. Peki, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte 30 Nisan emekli Temmuz zammı detayları;

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli Temmuz zammına 2 ay gibi bir süre kalırken, Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Bu noktada milyonlarca emekli, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR... İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI!

2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

HEM İŞÇİ SEVİNDİ HEM İŞVEREN

Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.

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SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

SIRADA 3600 EK GÖSTERGE VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen ile yaptığı toplantıların ardından memurun ek gösterge sorununu ortadan kaldıracak çalışmada sona geldi. Kapsamlı bir şekilde ele alınarak taslak metinlerin oluşturulduğu düzenlemede detaylar Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN YASALAŞACAK

Milyonlarca memurun beklediği ek gösterge düzenlemesi, kamuda çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilerek 2022 yılı bitmeden yasalaşacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN ÇİFTE ZAM

Tüm bunlara ek olarak memur maaşları için Ocak 2022 dönemindeki gibi ilave refah artışı yapılacak. Ocak 2022 zam döneminde memur ve memur emeklisi ilave yüzde 2,5'luk ek zam almıştı.

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