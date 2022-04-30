Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli Temmuz zammına 2 ay gibi bir süre kalırken, Merkez Bankası Piyasa Beklenti Anketi göre 6 aylık tahmin edilen enflasyon oranı da netleşti. Bu noktada milyonlarca emekli, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...



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2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.