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SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
10:15
SON DAKİKA: Emekli zammı belli oldu! SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Emekli ve memur zammında belirleyici etken her sene olduğu gibi bu yılda enflasyon rakamları olacak. Emekliler, yaklaşık 2 ay sonra 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak' sorusuna yanıt bulacak. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir" dedi. Peki, SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak? İşte 30 Nisan emekli Temmuz zammı detayları;