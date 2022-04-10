Son Dakika Haberi... Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise en büyük etken enflasyon oranları oluyor. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?



MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?



Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak



Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.