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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:27

SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her sene Ocak ve Temmuz ayında emekliler maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre Temmuz memur ve emekli zammı belli olacak. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Son Dakika Haberi... Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise en büyük etken enflasyon oranları oluyor. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

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SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

YÜZDE 22.80 ZAM CEPTE

TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü. Nisan, mayıs, haziran verileri de buna eklenecek.

SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

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