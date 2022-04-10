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SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
10:27
SON DAKİKA: Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her sene Ocak ve Temmuz ayında emekliler maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam oranında ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre Temmuz memur ve emekli zammı belli olacak. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.