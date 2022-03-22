Türkiye'de milyonlarca emekli, emekli ikramiyeleri ile ilgili heyecanlı bekleyişe başladı. Her yıl emeklilere iki dini bayram öncesi ikramiye veriliyor. 2018 yılından beri verilen ikramiyeler bu yıl zamlı olarak hesaplara yansıyacak. Bu noktada, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak soruları öne çıkıyor. Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl 4 farklı formül öne çıkıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları;