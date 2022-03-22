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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:54

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, emekli ikramiyeleri ile ilgili heyecanlı bekleyişe başladı. Her yıl emeklilere iki dini bayram öncesi ikramiye veriliyor. 2018 yılından beri verilen ikramiyeler bu yıl zamlı olarak hesaplara yansıyacak. Bu noktada, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak soruları öne çıkıyor. Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl 4 farklı formül öne çıkıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı bu noktada merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler bu yıl zamlı olarak hesaplara yansıyacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

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SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

SON DAKİKA HABERİ: Emekliye 3 bin 300 liraya varan bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

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