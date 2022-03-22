Türkiye'de milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı bu noktada merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler bu yıl zamlı olarak hesaplara yansıyacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.