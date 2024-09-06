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Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:57

SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat'ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

Son dakika haberi... Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Kararı duyan eşi Dilan Polat sevinçten zıplarken, mahkemenin kritik bir talepte bulunduğu da ortaya çıktı. Mahkeme, Derkan Başer'in yargılandığı 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile Polatlar davasının birleştirilmesi önerisinde bulundu.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat’ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

Son dakika haberi... Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılandıkları davada mahkeme ilk ara kararını açıkladı.

SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat’ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

DURUŞMAYA KATILDILAR
3 gün süren davanın son gününe Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

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SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat’ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

TÜM SANIKLARA TAHLİYE
Mahkeme, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetti. 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada

SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat’ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

MAL VARLIĞINA TEDBİRLER DEVAM EDECEK
Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat’ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?

MAHKEMEDEN KRİTİK 'BAHİS BİRLEŞTİRMESİ' TALEBİ
Sanıkların emanette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, bilgisayar gibi materyallerin iadesine karar veren mahkeme, sanıklar hakkında Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında soruşturma bulunup bulunmadığını da sordu. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık gününe ertelendi.

Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada

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