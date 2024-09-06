Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
11:57
SON DAKİKA | Engin ve Dilan Polat'ların davasında mahkeme ara kararını açıkladı! Engin Polat tahliye oldu mu?
Son dakika haberi... Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Kararı duyan eşi Dilan Polat sevinçten zıplarken, mahkemenin kritik bir talepte bulunduğu da ortaya çıktı. Mahkeme, Derkan Başer'in yargılandığı 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile Polatlar davasının birleştirilmesi önerisinde bulundu.