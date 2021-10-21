SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

'SANATIMIZI İCRA ETTİK'



Konunun ırkçılıkla alakası olmadığını dile getiren Erdoğan, "Başımızdan çok üzücü bir olay geçti, tabii ki bunu yaşamak istemezdik, saniyeler içerisinde gelişen bir olay, çok üzüldük. Konu mesela, ırkçılık falan filan değil. Ben siyasetten hiç anlamam, hayatım boyunca bu gibi şeylere hiç girişmedim, ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Biz Kürt düğünü çalıyorduk, biz şahsımız da Kürtüz zaten düğün sahibi de Kürt. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Mevlam ne eylerse güzel eylermiş, her şeyde bir hayır vardır. Biz de bunu hayra yoruyoruz. Olay nasıl gelişti, inanın ki biz de bilmiyoruz. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi her kesimden insanlar bize ulaşıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Böyle bir şey yaşadık, inşallah bir daha hiç kime yaşamaz. Yani Kürt olsun, Türk olsun aramızdaki kardeşliği kimse bozmaya çalışmasın. İnsana insan olduğu için değer verirsin. Biz hep bu saygıyla, bu edeple, bu anlayışla yaşadık, sanatımızı icra ettik" dedi.



