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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:51

SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

Son dakika: Tarihler 18 Ekim'i gösterdiğinde Gaziantep'teki bir düğünde kavga çıktı. Hataylı müzisyen Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğradı. Erdoğan, olay sonrası ilk kez açıklama yaptı. Yaşananları şöyle anlattı

SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

Olay, 18 Ekim akşam saatlerinde İslahiye'nin Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi. Erdal Erdoğan ise parçayı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyledi.

SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

Sinirlenen H.K., sazı kırıp Erdoğan'ın yüzüne tekme attı. Çıkan kavgaya salonda bulunan polisler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alının H.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olayın Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı öne sürüldü. İddialar üzerine Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, "Düğün 17.00'da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

'SANATIMIZI İCRA ETTİK'

Konunun ırkçılıkla alakası olmadığını dile getiren Erdoğan, "Başımızdan çok üzücü bir olay geçti, tabii ki bunu yaşamak istemezdik, saniyeler içerisinde gelişen bir olay, çok üzüldük. Konu mesela, ırkçılık falan filan değil. Ben siyasetten hiç anlamam, hayatım boyunca bu gibi şeylere hiç girişmedim, ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Biz Kürt düğünü çalıyorduk, biz şahsımız da Kürtüz zaten düğün sahibi de Kürt. Maalesef böyle bir olay yaşandı. Mevlam ne eylerse güzel eylermiş, her şeyde bir hayır vardır. Biz de bunu hayra yoruyoruz. Olay nasıl gelişti, inanın ki biz de bilmiyoruz. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi her kesimden insanlar bize ulaşıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Böyle bir şey yaşadık, inşallah bir daha hiç kime yaşamaz. Yani Kürt olsun, Türk olsun aramızdaki kardeşliği kimse bozmaya çalışmasın. İnsana insan olduğu için değer verirsin. Biz hep bu saygıyla, bu edeple, bu anlayışla yaşadık, sanatımızı icra ettik" dedi.

SON DAKİKA: Erdal Erdoğan tekmeli saldırıya uğramıştı! İlk kez konuşan müzisyen gerçeği açıkladı!

'MÜZİĞİN DİLİ YOKTUR'

Müzik ekibinden Mustafa Çelik de, arkadaşları Erdal Erdoğan'ın yaşadığı bu saldırının kendilerini üzdüğünü belirti. Çelik, şunları söyledi: "Arkadaşımız Erdal Erdoğan'a yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bu coğrafyada biz yıllardır omuz omuza, kardeşçe yaşamışız.

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