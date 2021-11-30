SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA || Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmeleri ve son durumu açıkladı. Asgari ücret görüşmelerine saatler kala gerçekleştirilen yayının akabinde vatandaşlar "Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yeni rakamlarla ilgili müjdesiyle birlikte nefesler tutulurken, 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak, zam oranı yüzde kaç sorusu da araştırılıyor. İşte AGİ ve 2022 asgari ücret zammı hakkında son durum ve açıklamalar!