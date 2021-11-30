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Haberler Yaşam SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 23:12

SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA || Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmeleri ve son durumu açıkladı. Asgari ücret görüşmelerine saatler kala gerçekleştirilen yayının akabinde vatandaşlar "Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yeni rakamlarla ilgili müjdesiyle birlikte nefesler tutulurken, 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak, zam oranı yüzde kaç sorusu da araştırılıyor. İşte AGİ ve 2022 asgari ücret zammı hakkında son durum ve açıklamalar!

SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplantılara başlıyor. 2022 yılında çalışanlara ödenecek net ve brüt asgari ücret rakamları görüşmelerin sonucunda belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca işçi ve işvereni etkilendiren bu görüşmelerden önce canlı yayında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşları heyecanlandıran bu açıklamalar ışığında, Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili son açıklamalar ve son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine asgari ücretle ilgili yöneltilen soruya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. Uluslararası verilere göre, asgari ücretin işçiye, bulunduğu ülkede satın alma gücüne bakıldığında 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara taşıyacağız."

Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamları için Tespit Komisyonu toplantılarının tamamlanmasının bekleneceğini açıkladı. Bu açıklama ışığında, güncel rakamlar için toplantılardan çıkarılacak sonuç beklenecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

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SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Dört defa gerçekleştirilmesi planlanan toplantılardan önce tahmini asgari ücret zam oranı rakamları gündeme geliyor. Bu yıl asgari ücret zammı hakkında tahminler şu şekilde;

A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı.

Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti."

SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan önce asgari ücretin ne olacağını açıklayacağını dile getirdi. "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, 2022 asgari ücret zam oranının kısa sürede belirleneceğini belirtmişti. Bilgin, "Aralık sonuna bırakmadan, 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız" demişti. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

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