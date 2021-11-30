SON DAKİKA || Erdoğan yeni asgari ücret rakamlarını açıkladı mı? 2022 AGİ ve asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine asgari ücretle ilgili yöneltilen soruya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. Uluslararası verilere göre, asgari ücretin işçiye, bulunduğu ülkede satın alma gücüne bakıldığında 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara taşıyacağız."

Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamları için Tespit Komisyonu toplantılarının tamamlanmasının bekleneceğini açıkladı. Bu açıklama ışığında, güncel rakamlar için toplantılardan çıkarılacak sonuç beklenecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.