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Haberler Yaşam Son dakika: Erzan'ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede
Giriş Tarihi: 02.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 19:22

Son dakika: Erzan'ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin whatsapp mesajının çıktığı telefonla ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Kırılan cep telefonunun fotoğrafına SABAH ulaştı. Davanın seyri açısından oldukça önem arz eden 181 bin mesajın içeriğiyle ilgili rapor davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimleri "özel fon" yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın "Bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler.

Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

Yazışmaların bir kısmını sildim ve ekranını kırdım" dediği telefonundan 181 bin mesaj çıkmıştı. Kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onarıldı, silinen mesajlar geri getirildi. 181 bin mesajın soruşturmada görevlendirilen bilirkişi tarafından incelenmesi tamamlandı.

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Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

Silinen mesajlarla ilgili rapor davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. SABAH, Seçil Erzan'ın kırılan cep telefonunun fotoğrafına da ulaştı.

Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

181 BİN 538 ADET MESAJ İNCELENDİ

Bilirkişi raporuna göre, Erzan'ın teslim ettiği telefonun arka kasası kırık ve parçalanmış haldeydi. Telefonda 6 haneli şifre bulunuyordu. Erzan'ın yargı makamlarıyla paylaştığı 6 haneli şifre telefon açıldı. Bilirkişi, 972 ayrı hesap ve numarayla yapılan 181 bin 538 adet mesajı inceledi. Bu mesajlardan 176 bin 95'i whatsapp mesajı, 2 bin 284'ü Instagram, 450 adedi ise iMessage, 2 bin 709 adeti SMS ve recents mesajıydı.

Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

ARAMA MOTORUNA GÜRCİSTAN'I ARATMIŞ

74 farklı şahısla yapılan ve fon vurgunuyla alakalı olabileceği değerlendirilen mesajlar tek tek anlam bütünlüğü bozulmadan teker teker incelenerek dökümü yapıldı. Raporda, Erzan'ın internet geçmişine dair ayrıntılar da yer aldı. Erzan'ın arama motorunda aradığı öğeler arasında "Gürcistan'dan para", "Gürcistan'da para birimi", "kg altın kaç tl", "kg altın", "1 kg altın kaç tl" şeklinde aramalar yapıldığı da görüldü.

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