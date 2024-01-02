Son dakika: Erzan’ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede

181 BİN 538 ADET MESAJ İNCELENDİ



Bilirkişi raporuna göre, Erzan'ın teslim ettiği telefonun arka kasası kırık ve parçalanmış haldeydi. Telefonda 6 haneli şifre bulunuyordu. Erzan'ın yargı makamlarıyla paylaştığı 6 haneli şifre telefon açıldı. Bilirkişi, 972 ayrı hesap ve numarayla yapılan 181 bin 538 adet mesajı inceledi. Bu mesajlardan 176 bin 95'i whatsapp mesajı, 2 bin 284'ü Instagram, 450 adedi ise iMessage, 2 bin 709 adeti SMS ve recents mesajıydı.