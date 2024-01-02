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Son dakika: Erzan'ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede
Giriş Tarihi: 02.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
19:22
Son dakika: Erzan'ın kırılan cep telefonuna SABAH ulaştı! Erzan’ın kurtarılan 181 bin Whatsapp mesajı mahkemede
Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin whatsapp mesajının çıktığı telefonla ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Kırılan cep telefonunun fotoğrafına SABAH ulaştı. Davanın seyri açısından oldukça önem arz eden 181 bin mesajın içeriğiyle ilgili rapor davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.