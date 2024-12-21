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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:01

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Bakanlık, "Tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." dedi.

Ayşe Nur ERDOĞDU
SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan’ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi... Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ meydana geldi. Yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan’ın sağlık durumu nasıl?

ÇIĞ NASIL MEYDANA GELDİ?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

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SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan’ın sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

"Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir."

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan’ın sağlık durumu nasıl?
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SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan’ın sağlık durumu nasıl?
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