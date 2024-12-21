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SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:01
SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'de çığ: Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Sporcu Emre Yazgan'ın sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Bakanlık, "Tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." dedi.