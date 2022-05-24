Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman'ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
14:56
SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman'ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak
Son dakika... Gençliğinin baharında 17 yaşında bir lüks sitedeki daireden yere çakılan Rabia Yaman'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar geldi. Esenyurt'ta bir sitede 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın olay sırasında yanında olan ve birlikte eğlendiği 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. Korkunç olayı anlatan Mehmet K. ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...