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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman'ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:56

SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman'ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

Son dakika... Gençliğinin baharında 17 yaşında bir lüks sitedeki daireden yere çakılan Rabia Yaman'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar geldi. Esenyurt'ta bir sitede 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın olay sırasında yanında olan ve birlikte eğlendiği 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı. Korkunç olayı anlatan Mehmet K. ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

BULUT YAMANDAĞ
Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman’ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

ESENYURT'TA KORKUNÇ OLAY!

Olay Piri Reis Mahallesi'nde yer alan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitede bulunan rezidansın 10'uncu katındaki günübirlik kiralık dairesine eğlenmeye giden 2'si kadın 4 arkadaş akşam saatlerinde alkol almaya başladı.

SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman’ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

Bu esnada arkadaş grubundan 17 yaşındaki genç Rabia Yaman, henüz belirlenemeyen bir nedenle rezidansın penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç kız oracıkta can verdi.

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SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman’ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

İDDİALARA GÖRE KAÇIYORLARDI

Evde bulunan diğer 3 kişi ise iddiaya göre kaçmaya çalışırken durumu fark eden site sakinleri tarafından yakalandı, ihbar üzerine ola yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman’ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sır ölümü açığa kavuşturmak için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

SON DAKİKA: Lüks siteden yere çakıldı! İşte Rabia Yaman’ın arkadaşlarının ilk ifadesi: Bu kız atlayacak

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA