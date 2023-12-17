Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! "Erkeksen gel al..."
Giriş Tarihi: 17.12.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 19:00

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! "Erkeksen gel al..."

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayii baskınıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Vahşetle ilgili soruşturma tamamlanırken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şüpheliler hakkında istenen cezalar da belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Esenyurt’taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! Erkeksen gel al...

Son dakika haberi: Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı Tekel Bayii baskınıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA | Esenyurt’taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! Erkeksen gel al...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Esenyurt’taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! Erkeksen gel al...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, 28 Temmuz 2023'de saat 23.30 sıralarından meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi sonucunda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

SON DAKİKA | Esenyurt’taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! Erkeksen gel al...

"LAN ŞEREFSİZLER..."

Olay günü şüpheli Murat Özer ve Tarık Özer'in, Cantürk Erzen aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine Cantürk Erzen'in şüpheliler Samet Özer, Murat Özer ve Tarık Özer'e yönelik yaptığı paylaşımda, "Lan şerefsizler ben paranızı mı? Vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirseniz" yazdığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Esenyurt’taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! Erkeksen gel al...

Paylaşım sonrasında Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer ile birlikte Cantürk Erzen'i aramak için Tekel bayine gittiği anlatıldı. Şüphelilerinin Tekel bayine gittiğinde dükkan içerisinde Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ve iki ailenin husumeti ile alakası olmayan Batuhan Bayındırın olduğu kaydedildi. Şüphelilerin Cantürk Erzen ile görüşmek istediği, Yunus Emre Erzen'in ise babasını çağırmak istememesi nedeniyle tartışmanın başladığı fezlekede yer aldı.

SON DAKİKA