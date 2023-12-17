SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! "Erkeksen gel al..."

"LAN ŞEREFSİZLER..."

Olay günü şüpheli Murat Özer ve Tarık Özer'in, Cantürk Erzen aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine Cantürk Erzen'in şüpheliler Samet Özer, Murat Özer ve Tarık Özer'e yönelik yaptığı paylaşımda, "Lan şerefsizler ben paranızı mı? Vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirseniz" yazdığı kaydedildi.