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SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! "Erkeksen gel al..."
Giriş Tarihi: 17.12.2023 18:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
19:00
SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayii baskınında flaş gelişme: İstenen cezalar belli oldu! "Erkeksen gel al..."
Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayii baskınıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Vahşetle ilgili soruşturma tamamlanırken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede şüpheliler hakkında istenen cezalar da belli oldu. İşte detaylar...