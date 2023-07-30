SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.