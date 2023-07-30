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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 14:01

SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'taki tekel bayiinde gece saatlerinde kavga çıktı. Eli silahlı 4 kişi, dükkandaki 3 gençle önce tartıştı ardından hepsine kurşun yağdırdı… 2 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Kan donduran olayın ardından lüks ciple kaçtıkları belirlenen 4 şüpheliden Murat Özer, yakalandı. Korkunç cinayeti yanında oğluyla işlediği belirlenen saldırganlardan Tarık Özerbay'ın arandığı açıklandı. Tarık Özerbay'ın cinayetten önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise akıllarda soru işareti bıraktı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin nedeni ortaya çıktı: Kan parası ödenmiş!

SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşetle sarsıldı… Kan donduran olay geçtiğimiz gün Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde yaşandı.

SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

İş yerine giden 4 kişi, tekel bayiindeki 3 kişiyle tartıştı. Ardından silaha sarıldı. Tekel bayiindeki gençlere kurşun yağdırdı… . Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | Video

SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

SON DAKİKA: Esenyurt’taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! Silahlı saldırganlardan biri yakalandı, ayrıntılar ortaya çıktı

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

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