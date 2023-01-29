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Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış
Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
08:03
Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış
Son dakika: Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Kendisini aldattığı kadınla olduğu anları kameraya kaydeden eş ardından boşanma davası açarak mahkemede gizli görüntüleri delil olarak sundu. Eski emniyet müdürüne asıl şok ise boşanma tazminat talebini duyunca geldi. İşte 1 milyon liralık aldatmanın görüntüleri