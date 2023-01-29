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Haberler Yaşam Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış
Giriş Tarihi: 29.01.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 08:03

Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

Son dakika: Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Kendisini aldattığı kadınla olduğu anları kameraya kaydeden eş ardından boşanma davası açarak mahkemede gizli görüntüleri delil olarak sundu. Eski emniyet müdürüne asıl şok ise boşanma tazminat talebini duyunca geldi. İşte 1 milyon liralık aldatmanın görüntüleri

Dilek YAMAN DEMİR
Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

Son dakika haberler: İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan eski emniyet müdürü Oğuz Ç.'nin eşi, kocasının kendisinden aldattığından şüphelenince adım adım takibe başladı. Eşini sevgilisiyle Şişli'de lüks bir otelden çıkarken gören eş, sarmaş dolaş oldukları o anları görüntüledi. Boşanma davası açtığı emekli müdürünün sevgilisi ile olan fotoğraflarını da 1 milyon lira tazminat istediği davada mahkemeye delil olarak sundu.

SABAH o aldatma fotoğraflarına ve davanın detaylarına ulaştı.

Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

EVLİ İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İstanbul Emniyeti'ne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcılığı yaparken geçtiğimiz yıl emekli olan Oğuz Ç., evli ve iki çocuk babasıydı.

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Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

ÖNCE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

2022 yılının başlarında eş Neşe Ç., kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Numarasız telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan kadın, elindeki deliller sonrası kuşkuyla eşini takibe başladı.

Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

ÖNCE LÜKS OTELE GİRİŞ ÇIKIŞLARI TESPİT ETTİ

Neşe Ç., özel bir firmada koordinatör olarak çalışmaya başlayan eşinin Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü.

Son dakika | Eski emniyet müdürünün aldatma görüntülerine 1 milyon TL! Eşi adım adım takip edip fotoğraflamış

YANINDA HEP AYNI KADIN

Eşinin otelden çıkarken yanında hep aynı kadının olduğunu fark eden Neşe Ç., kadının kendisine gönderilen ihbar fotoğraflarındaki kişiyle aynısı olduğunu tespit etti. Yaşadıkları ve tespit ettikleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Neşe Ç., eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı.

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