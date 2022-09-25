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Haberler Yaşam Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 13:56

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Son dakika haberi: Eskişehir'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi… Akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle katletti. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak kelepçelendi…

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Son dakika: Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Yeşiltepe Mahallesi'nde 8892'nci Sokak üzerinde oturan Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti.

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti.

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Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı.

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı.

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