Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:01

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Eniz Demirci, anlattıklarıyla stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Eşiyle hiç anlaşamadığını söyleyen Eniz Demirci, "32 yaşındaki hayat kadını Cansu'ya aşık oldum. Kafede gündüz buluşup birlikte oluyorduk. Hayat kadınlığından ne kadar kazanıyorsa ona o parayı veriyordum." dedi. 57 yaşındaki adam, bu durumu öğrenen eşinin kendisini sokağa attığını söylerken, iddiaların odağındaki Cansu hanım yayına bağlanarak ''Beni o hayattan o kurtardı ama benim cinsel içerikli görüntülerimi çekip tehdit ediyor'' dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan 57 yaşındaki Eniz Demirci, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

"CANSU'YA AŞIK OLUNCA EŞİM BENİ EVDEN ATTI"

Edirne'de yaşayan Eniz Demirci ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılarak sevdiği kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını söyledi. 57 yaşındaki Eniz Demirci, "Ben 33 yıllık evliyim, eşimle anlaşamıyorum ondan ayrılmaya geldim. 1.5 yıldır eşim beni eve almıyor. Sebebi bir hayat kadını ile beraber olduğum için... Cansu'ya aşık olunca eşim beni evden attı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

"PİŞMAN DA DEĞİLİM, 2 DAİREM GİTTİ"

Eniz Demirci, canlı yayında "Ağabeyi beni olumlu karşıladı ama damatları olarak kabul etmediler" dedi. 5 ay önce Cansu bir çocuk dünyaya getirince Eniz Demirci, bu kez kızın annesine gidip "O çocuğun babası benim" demiş. Kızın annesi ise "Çocuğun babası sen değilsin" diyerek onu kapıdan çevirmiş.

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

Eniz Demirci bunun üzerine hayat kadını olan Cansu'yu gidip DNA testi istemiş. Bunu isteyince de Cansu ona soğuk davranmaya başlamış. Eniz Demirci'nin Esra Erol'un "Pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıt ise "Pişman da değilim. 2 dairem gitti" oldu.

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

"BEN CANSU'YU ONLARIN ELİNDEN KURTARDIM''

''Cansu gel dese'' barışırım sözlerini de sarf eden Demirci'nin daha sonra kullandığı sözlerle ise pes dedirti. Demirci, ''Cansu'nun haricinde onu pazarlayan biri vardı ona da para veriyordum.

SON DAKİKA