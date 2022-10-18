Haberler Yaşam SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:01

SON DAKİKA: Esra Erol canlı yayında çılgına döndü! İddiaların odağındaki hayat kadını yayına bağlandı: Cinsel içerikli görüntülerimi çekip…

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Eniz Demirci, anlattıklarıyla stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Eşiyle hiç anlaşamadığını söyleyen Eniz Demirci, "32 yaşındaki hayat kadını Cansu'ya aşık oldum. Kafede gündüz buluşup birlikte oluyorduk. Hayat kadınlığından ne kadar kazanıyorsa ona o parayı veriyordum." dedi. 57 yaşındaki adam, bu durumu öğrenen eşinin kendisini sokağa attığını söylerken, iddiaların odağındaki Cansu hanım yayına bağlanarak ''Beni o hayattan o kurtardı ama benim cinsel içerikli görüntülerimi çekip tehdit ediyor'' dedi. İşte detaylar...