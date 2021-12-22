Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

Son dakika haberi: Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ogün Patan isimli genç adam, Esra Erol canlı yayınına katıldı. Ogün Patan, eşi Berivan Patan'ın sosyal medyadan tanıştığı nişanlı olan Emine Can ve Emre Gezer'e kaçtığını anlattı. Eşinin TikTok'ta canlı yayın yaptığını ve Emre ile buradan tanıştığını belirten genç adam, şu açıklamaları yaptı: 'Bana 'Cumartesi eve gelme, git parkta yat' dedi. Ben akrabamda kaldım. Sonra eve gittim. Kendisine, 'Berivan erkeklerle canlı yayın yapma' dedim. 'Kadınlarla kızlarla yap' dedim. Ama yapıyordu. Sonra çantasını hazırlayıp dışarı çıktı. Bebeğimizi de bıraktı. SON DAKİKA: Esra Erol Ogün Bey'in kayıp eşi Berivan Patan'ı buldu! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... Sonra aradım. 'Bebek ağlıyor gel' dedim. Sonra geldi ve ablasına gideceğini söyledi...' O anlar canlı yayına böyle yansıdı: SON DAKİKA: Esra Erol'da şoke eden açıklama 'Karım Berivan Emine ve Emre ile kaçtı'