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Haberler Yaşam Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 17:41

Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

Son dakika haberi; Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ogün Patan isimli genç adam, eşinin TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtığını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

Son dakika haberi: Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ogün Patan isimli genç adam, Esra Erol canlı yayınına katıldı.

Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

Ogün Patan, eşi Berivan Patan'ın sosyal medyadan tanıştığı nişanlı olan Emine Can ve Emre Gezer'e kaçtığını anlattı.

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Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

Eşinin TikTok'ta canlı yayın yaptığını ve Emre ile buradan tanıştığını belirten genç adam, şu açıklamaları yaptı:

Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

"Bana 'Cumartesi eve gelme, git parkta yat' dedi. Ben akrabamda kaldım. Sonra eve gittim. Kendisine, 'Berivan erkeklerle canlı yayın yapma' dedim.

Son dakika | Esra Erol’da inanılmaz olay: “Karım TikTok’ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı” deyip tek tek anlattı!

'Kadınlarla kızlarla yap' dedim. Ama yapıyordu. Sonra çantasını hazırlayıp dışarı çıktı. Bebeğimizi de bıraktı.

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