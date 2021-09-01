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Haberler Yaşam Son dakika: Esra Erol'da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 14:11

Son dakika: Esra Erol'da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a...

Son dakika: Esra Erol'da yine inanılmaz bir olay yaşandı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı. Eşinin hayatının mahvettiğini belirten ve 6. kez evden kaçtığını açıklayan kadın ise "Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim" ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın son dakika detayları

Son dakika: Esra Erol’da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a

Son dakika:Esra Erol yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programa konu olan ilginç olaylar yine milyonları ekrana topladı.

Son dakika: Esra Erol’da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a

Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı.

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Son dakika: Esra Erol’da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a

Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.

Son dakika: Esra Erol’da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a

Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı.

Son dakika: Esra Erol’da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin’e sonra Yunus’a

İddiaların odağındaki genç kadın ise dün sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.

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