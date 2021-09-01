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Giriş Tarihi: 01.09.2021 14:11Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 14:11
Son dakika: Esra Erol'da şok olay! 6 kez evden kaçan canlı yayında anlattı: Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a...
Son dakika: Esra Erol'da yine inanılmaz bir olay yaşandı. İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın evden kaçtığını anlattı. Eşinin hayatının mahvettiğini belirten ve 6. kez evden kaçtığını açıklayan kadın ise "Önce Hüseyin'e sonra Yunus'a gittim" ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın son dakika detayları