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Haberler Yaşam Son dakika: Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:16

Son dakika: Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti

Son dakika haberi: atv'de yayınlanan Esra Erol'da ilginç konular ele alınıyor. Mustafa Yoldaşer, Esra Erol'a başvurdu. 50 gündür kayıp olan eşi Gülşen Yoldaşer bulundu. Karı-koca stüdyoda buluştu. Genç kadının iddiaları güne damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banko dekontuyla tehdit etti
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Son dakika: Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banko dekontuyla tehdit etti

22 yıllık eşim 22 Ağustos'tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey'in eşi Gülşen Hanım'ın iddiaları şaşırttı.

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Son dakika: Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banko dekontuyla tehdit etti


Gülşen Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti.

Son dakika: Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banko dekontuyla tehdit etti

Sonrasında ise söylediği böylesi kimsenin aklına gelmez dedirtecek cinstendi.

Son dakika: Esra Erol’da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL’lik banko dekontuyla tehdit etti

Gülşen Hanım, Mustafa Bey'in kendisine 1 TL para yatırdığını açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.

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