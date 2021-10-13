HaberlerYaşamSon dakika: Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti
Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:01Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 11:16
Son dakika: Esra Erol'da şok! Şeytanın aklına gelmez... Eşini 1 TL'lik banka dekontuyla tehdit etti
Son dakika haberi: atv'de yayınlanan Esra Erol'da ilginç konular ele alınıyor. Mustafa Yoldaşer, Esra Erol'a başvurdu. 50 gündür kayıp olan eşi Gülşen Yoldaşer bulundu. Karı-koca stüdyoda buluştu. Genç kadının iddiaları güne damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...