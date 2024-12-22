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SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
13:27
SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı
SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yattı. Ancak operasyon sırasında fenalaşan ve kalbi duran Özkan, kurtarılamadı. 28 yaşındaki 2 çocuk annesi fenomenin ölümü sonrası ailesi, ameliyatın yapıldığı Vita Estetik Merkezi'ni suçladı. Öte yandan SABAH, Neşe Özkan'ın estetik merkezi ile olan konuşmalarına ulaştı. İşte detaylar…