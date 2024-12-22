SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SABAH ERKENDEN EŞİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI

Vita Estetik Merkezi tarafından kendisine 17 Aralık günü yollanan mesajda, Neşe Özkan'ın sabaha karşı 04:00'ten sonra hiçbir şey yemeyip içmemesi istendi. Sabah saat 10:30'da ise ameliyatı olacağı Bilge Hastanesi'nde olması gerektiği söylenerek, hastanenin konumu atıldı.