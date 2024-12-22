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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:27

SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak için bıçak altına yattı. Ancak operasyon sırasında fenalaşan ve kalbi duran Özkan, kurtarılamadı. 28 yaşındaki 2 çocuk annesi fenomenin ölümü sonrası ailesi, ameliyatın yapıldığı Vita Estetik Merkezi'ni suçladı. Öte yandan SABAH, Neşe Özkan'ın estetik merkezi ile olan konuşmalarına ulaştı. İşte detaylar…

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ... Sosyal medya fenomeni estetik ameliyat kurbanı oldu... Bursa'da yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak için Bursa'dan İstanbul'a gitmişti.

SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SON YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Gaziosmanpaşa'daki Bilge Hastanesine giden Özkan, öğlen saat 12.00 sıralarında girdiği ameliyattan kalkamamıştı. Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının, ameliyata girmeden 2 saat önce estetik merkezi ile olan yazışmaları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SABAH'ın ulaştığı yazışmalarda, Neşe Özkan'ın ameliyat için anlaştığı Estetik Firmasının çağrı merkeziyle 17 Aralık günü ve hayatını kaybettiği 18 Aralık sabahına ait yazışmalar yürekleri dağladı.

SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

SABAH ERKENDEN EŞİYLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTI

Vita Estetik Merkezi tarafından kendisine 17 Aralık günü yollanan mesajda, Neşe Özkan'ın sabaha karşı 04:00'ten sonra hiçbir şey yemeyip içmemesi istendi. Sabah saat 10:30'da ise ameliyatı olacağı Bilge Hastanesi'nde olması gerektiği söylenerek, hastanenin konumu atıldı.

SON DAKİKA… Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Fenomen Neşe Özkan’ın son mesajı ortaya çıktı

Neşe Özkan ise, "Ameliyat saatim kaç olur tahmini?" diye sordu. Çağrı merkezi tarafından verilen cevapta, "Tahliller yapılıp sonuçlandıktan sonra. 1 buçuk 2 saat sonra" cevabı verildi.

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