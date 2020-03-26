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Haberler Galeri Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

'da bir kişi, karısı kendisini eve almayınca içeri gizlice girip kendini balkona kilitledi. Ardından yakınlarına 'intihar edeceğim' diye mesaj attı. Yapılan ihbarla adrese polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Şahıs, bu sırada kendini bir alt katın balkonuna attı. İntihar girişiminde bulunan koca ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirdi. haberine göre; olay sonrasında eşine "seni seviyorum" diye seslenen adama eşi de "Ben psikopat koca ile hayatımı sürdürmek istemiyorum" şeklide yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 17:14
Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

Antalya'da şoke eden son dakika haberi: Eşi tarafından eve alınmayan adam, içeri gizlice girip; balkona kendini kilitleyerek intihara kalkıştı. Şahıs, polislerin uzun uğraşı sonucu etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

'da tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan koca H.Z., gizlice içeri girip, kendisini balkona kilitledi. Gelen polisi görünce alt kat balkona inen, burada da etkisiz hale getirilen H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendı. Y.Z.'den ise, "Ben psikopat koca ile hayatımı sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı.

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Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

YAKINLARINA 'İNTİHAR' MESAJI GÖNDERDİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Tartıştığı eşi Y.Z. tarafından eve alınmayan H.Z., kimse yokken gizlice ikinci kattaki daireye girip, kendisini balkona kilitledikten sonra yakınlarına intihar edeceğini belirten mesaj attı. Bunun üzerine Y.Z., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören H.Z., kendisini bir alt balkona bıraktı. Ekipler, H.Z.'yi etkisiz hale getirip, itfaiye merdiveniyle indirdi.

Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı

H.Z., eşine defalarca "Seni seviyorum" diye seslendi. Y.Z. ise "Ben psikopat koca ile hayatımı sürdürmek istemiyorum" yanıtını aldı. Polise ayağında ayakkabısı olmadığını söyleyen H.Z., eşi Y.Z.'den getirmesini istedi. Eşinin bu talebini reddeden Y.Z, "Sana bir de ayakkabı mı getireceğim. Ayakkabısız git" dedi.

Polis tarafından getirilen ayakkabıyı giyen H.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı
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Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı
Son dakika: Eve alınmayan koca, gizlice girdiği evde intihara kalkıştı
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