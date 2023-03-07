Haberler Yaşam Son dakika: EYT'liye çifte bayram! Başvurularda rekor kırıldı...

Giriş Tarihi: 07.03.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:13

Son dakika: EYT'liye çifte bayram! Başvurularda rekor kırıldı...

Son dakika haberleri: EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek. En düşük emekli aylığı 5.500 lira olarak belirlenirken avansın da bu tutar üzerinden verilebileceği belirtiliyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 lira bayram ikramiyesinin dâhil edilmesi öngörülüyor. İşte son dakika EYT haberinin detayları...