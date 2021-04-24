SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

Thodex vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda işadamının yatırımı vardı. Bazı işadamlarının coin'lere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.

50 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI!

Konya'da gıda fabrikası bulunan, Thodex'te 38 milyon TL'si olan bir işadamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu. Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı. Ofise gelip muhatap bulamayan başka bir işadamı ise Caner Şen oldu. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.