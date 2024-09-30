SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

SERHAT AKIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PLAKASINI ALAMADIM

Konuyla ilgili ifadesi alınan Serhat Akın; "Olay saatinde arkadaşım B.T. ile adreste bulunan ve yorumculuk yaptığım stüdyodan çıkarak aracıma bineceğim sırada kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi bana doğru ateş etti. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen ve plaka bilgisini alamadığım motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı" dedi.