Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
11:20
SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!
SON DAKİKA... İstanbul'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın Beykoz'da YouTube programı çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan futbolcu tedavi altına alınırken saldırganlar yakalandı. Olayda silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu anlaşıldı. Talimatı Gürcistan'da ikamet eden akrabaları H.Ş.'den aldıkları ve olayı 250 bin lira karşılığında yaptıkları öğrenilen şüphelilerin adliyeye sevk edildiği açıklandı. Öte yandan Serhat Akın'ın verdiği ifadenin de ayrıntıları ortaya çıktı.