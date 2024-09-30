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Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 11:20

SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

SON DAKİKA... İstanbul'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın Beykoz'da YouTube programı çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan futbolcu tedavi altına alınırken saldırganlar yakalandı. Olayda silah kullanan kişinin Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman Mukan olduğu anlaşıldı. Talimatı Gürcistan'da ikamet eden akrabaları H.Ş.'den aldıkları ve olayı 250 bin lira karşılığında yaptıkları öğrenilen şüphelilerin adliyeye sevk edildiği açıklandı. Öte yandan Serhat Akın'ın verdiği ifadenin de ayrıntıları ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

İstanbul'un Beykoz İlçesi Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta geçtiğimiz gün sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

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SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

SERHAT AKIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PLAKASINI ALAMADIM

Konuyla ilgili ifadesi alınan Serhat Akın; "Olay saatinde arkadaşım B.T. ile adreste bulunan ve yorumculuk yaptığım stüdyodan çıkarak aracıma bineceğim sırada kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi bana doğru ateş etti. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen ve plaka bilgisini alamadığım motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı" dedi.

SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

ÇALINTI PLAKALI MOTORLA GELMİŞLER

Edinilen bilgiler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bir araçla birlikte hareket etiği öğrenilen motosikletle ilgili yapılan çalışmalarda olayda kullanılan plakasının bir kuryeye ait motorun plakası olduğu ve çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibine ulaşan ekipler bu bilgileri de doğrulayınca izlenen kamera görüntülerinden plakayı çalan iki şüpheliyi tespit etti.

SON DAKİKA… Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın’ın ifadesi ortaya çıktı: Saldırı anını böyle anlattı!

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Ekiplerince yapılan çalışmaların devamında olayda silahı kullanan şahsın 19 yaşındaki Ozan Dalmaz olduğu onun kaçtığı motoru siren şahsın ise 23 yaşındaki Osman Mukan olduğu öğrenildi. Şüphelilerin peşine düşen ekipler incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen İriş T. İle olay sırasında şüphelileri ilk olarak adrese getiren aracın kullanıcısı Eyüp Ü. İle evinde kask çıkan Muhammet A.'yı da tek tek tespit etti.

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